أحمد مغربي

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، إن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية سوف يتم تشييده داخل مجمع الشقايا للطاقات المتجددة التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يعادل 15% من استهلاك القطاع النفطي السنوي من الطاقة الكهربائية أي بما يعادل 2,450,000 ميغاوات ساعة بالعام كما يحد المشروع من انبعاثات كمية ثاني أكسيد الكربون تعادل 1.3 مليون طن سنويا.

وتوقع المرزوق في تصريحات خلال مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة أن يتم تشغيل المحطة في الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021.