الأناضول

قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية لن تصر على حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.

وجاءت التصريحات الصحفية للمسؤول الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أمس الثلاثاء، قبل يوم من الاجتماع المقرر في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد المسؤول أن هدف الإدارة الأمريكية هو إرساء السلام في المنطقة، قائلا: "هدفنا ليس السعي وراء حل الدولتين الذي لا يحقق السلام. في حال رغب الطرفان يمكن تحقيق السلام عبر حل الدولتين، كما يمكن اللجوء إلى خيار آخر في حال كانت تلك رغبتهما. نحن سنساعد الطرفين".

وقال المسؤول إن الطرفين هما من سيتخذان القرار بهذا الشأن، ولن تقوم الإدارة الأمريكية بفرض إملاءات.

وأضاف المسؤول أن ترامب أعرب بشكل واضح عن رغبته في إحلال السلام.