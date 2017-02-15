يقيم معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي،غدا الخميس ،حفل تخريج الدفعة الخامسة من متدربي المعهد برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس مجلس إدارة المعهد الشيخ صباح الخالد الذي سيلقي كلمة بهذه المناسبة.

وقال المعهد في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن الخريجين الجدد سيقومون بأداء القسم الدبلوماسي أمام الشيخ صباح الخالد في غضون الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى أن هذه الدفعة من الخريجين تتكون من 24 ملحقا دبلوماسيا بواقع 18 رجلا وست سيدات.

وأوضح أن البرنامج التدريبي لهذه الدفعة استمر عاما كاملا وتضمن 18 دورة متخصصة تغطي شتى جوانب العمل الدبلوماسي اضافة الى المشاركة في جميع المحاضرات والندوات التي أقيمت بمقر المعهد علاوة على زيارات ميدانية للمؤسسات والمنشآت الرئيسية والحيوية في البلاد.

وأفاد بأنه من المقرر أن يتم توزيع دفعة الدبلوماسيين الجدد على مختلف إدارات وزارة الخارجية مدة عامين، مشيرا الى أنه سيكون بالامكان نقل اي منهم للعمل في بعثات الكويت الدبلوماسية في الخارج.