حنان عبد المعبود

أصدر وزير الصحة د. جمال الحربي قراراً وزارياً بتعديل شروط نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي.

وبموجب القرار الوزاري الجديد فإنه يشترط في نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن الطبية المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي موافقة الجهتين المعنيتين أو مرور سنة على ترك العمل لدى الجهة الاولي مع جواز موافقة الوزارة على نقل الترخيص في حال انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وقد صدر القرار الوزاري الجديد رغبة من الوزارة في استقرار العمل بالمؤسسات العلاجية الاهلية والارتقاء بالمستوي الطبي فيها وأداء دورها المنشود في تقديم خدماتها الصحية بما يحقق مصلحة المرضي في هذا القطاع وتعديلاً للمادة الاولي من القرار الوزاري السابق رقم 159 لسنة 2015.