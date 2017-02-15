قالت وزارة الداخلية، إنه ضمن جهودها لكشف غموض قتل المواطنة في شقتها بمنطقة اليرموك الأحد الماضي وانتحار ابن شقيقها في ذات اليوم بإلقاء نفسه من أعلى عمارة تبين قيام المنتحر بقتل عمته بسبب خلاف عائلي.

واكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي انه ضمن جهود الأجهزة الأمنية المختصة وتحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية ان نتيجة فحص الحمض النووي (دي أن أيه) للآثار والبصمات الموجودة على أداتي الجريمة (السكين والمقص) تخص المنتحر والقتيلة.

وكشف البيان أن المتهم كان يعاني من حال غير طبيعية منذ أشهر وقد عثر بالفعل داخل غرفته على مواد ومؤثرات عقلية.

وذكر بأن المتهم دخل إلى شقة عمته القتيلة فجر الأحد الماضي وسمع جيرانها بذات الدور مشاجرة في حينها وتدافع وصوت قوي لإغلاق الباب الخارجي للشقة.

واشارت تحريات الادارة العامة للمباحث الجنائية إلى ان المتهم توجه بعدها بساعات إلى منطقة السالمية وبالتحديد إلى شارع عمان وصعد إلى سطح إحدى العمارات وألقى بنفسه من الدور ال11 ما أدى الى وفاته في لحظتها.