ردت الفنانة شمس على سخرية البعض من لهجتها، ووصفها بأنها ليست لديها هوية.

شمس نشرت مقطع فيديو، على حسابها على "سناب شات"، قالت فيه: "البعض يتمسخر على لهجتي وإني ما عندي هوية في الكلام.. في لغة عندنااسمها لغة الإعلام نخلط في لهجتنا من كل الجنسيات، لو اتكلمت بلهجتي مثلا في لبنان لن يفهموا ما أقول".

وأضافت: "نحن الفنانين اللي نشتغل في مجال الإعلام نضطر إننا نبسط اللهجة فبتكون ميكس غريب، وأنا في هذا المجال منذ عام 2000، ومن ذاك الوقت ضاع لساني، حتى في البيت لما اتكلم مع أمي وأخواتي يستغربون لهجتي".

ومن ناحية أخرى كشفت شمس أنها قد تعاقدت مؤخرا مع شركة إنتاجية لإصدار ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "شقيت ثوبي"، ومن المقرر طرحه في شهر مارس القادم.