اكد مصدر أمنى رفيع المستوى، تلقي الأجهزة الأمنية إخطارا بإلغاء الزيارة التي كانت مقررة اليوم لنجم نادى برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتينى ليونيل ميسي للبلاد.

وقال المصدر الأمني إن الشركة المنظمة للزيارة أخطرت الأجهزة الأمنية بإلغائها، مشيرا إلى انه سيتم تحديد موعد لاحق لها.

وكان المكتب الإعلامي لشركة "برايم فارما" قد أعلن عن إرجاء زيارة النجم العالمي "ليونيل ميسي" لمصر لموعد قريب سيتم إعلانه في بيان صحفي اليوم; وذلك لأسباب تخص التزام اللاعب تجاه ناديه وإدارته تتعلق بنتائج الفريق الأخيرة.

وأضاف المكتب الإعلامي ان الاستعدادات الخاصة بالحفل التي تم الانتهاء منها توقفت مؤقتا, لحين تحديد الموعد الجديد وتنتظر الشركة وكافة شركاءها زيارة ميسي لمصر قريبا جدا وسيتم الكشف عن موعدها وكافة التفاصيل.