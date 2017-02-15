الزايد: تخريج 300 متعافي من الرجال و 50 من النساء من برنامج "الأجنحة التأهيلية"

عبدالكريم العبدالله

أعلنت مديرة منطقة الصباح الطبية التخصصية د.أفراح الصراف، عن إنشاء فريق في مركز الكويت للصحة النفسية بدأ عمله للقيام بزيارات منزلية لعلاج الحالات النفسية المزمنة، والتي تحتاج للرعاية المستمرة في منزلها من خلال فريق مختص.

جاء هذا في تصريح صحفي لها على هامش قامة مركز الكويت لعلاج الإدمان تحت رعايتها حفل تخريج 3 نساء شفيوا من الإدمان من برنامج الأجنحة التأهيلية (الاقامة الطويلة) للنساء للتأهيل وعلاج الادمان.

وذكرت د.الصراف إن إنشاء هذا الفريق يهدف لزيارة الحالات التي تجد صعوبة في الوصول إلى عيادة الطبيب بمركز الكويت للصحة النفسية مع الأخذ بالاعتبار ان تكون الحالة الذهنية للمريض من النوع البسيط الى المتوسط، فضلا عن ألا يقل عمر المريض عن 18 عاما وان لا يزيد عن 65 عاما.

وبينت ان الفريق سيقوم بإعطاء المرضى العلاج المناسب، وتثقيفهم وذويهم بأهمية العلاج، وافضل الطرق لاخذه وكيفيه عمله، لافته الى ان هذا الفريق سيخفف الضغط على مركز الكويت للصحة النفسية.

وعن حفل التخريج، اشادت د.الصراف بجميع العاملين بمركز الكويت للصحة النفسية ومركز علاج الادمان، وعلى رأسهم د.عادل الزايد على مايقدمونه من جهود في سبيل خدمة المرضى والعناية بهم.

واوضحت ان مركز الكويت لعلاج الادمان قرر منذ العام ٢٠١٠ استبدال طريقة العلاج المباشر بالعلاج التأهيلي، حيث اصبحت العملية التأهيلية جزء من العلاج من خلال التواصل مع المريض واعطاءه المسئولية الذاتية في التعافي من الادمان، علما ان فترة العلاج التأهيلي تتراوح من ١٨ الى ٢٤شهرا، لافته الى وجود اقبال من النساء على هذا البرنامج للتعافي من الادمان.

بدوره، اشار مدير مركز الكويت للصحة النفسية د.عادل الزايد الى ان علاقة مركز الكويت لعلاج الادمان بالخاصعين لبرنامج الاجنحة التأهيلية "الاقامة الطويلة" للتأهيل وعلاج الادمان للرجال والنساء طوال فترة البرنامج علاقة وطيدة ومستمرة خلال فترة البرنامج وبعده.

وبين بأن المركز يحتفل كل فترة بتخريج متعافين من الادمان من خلال برنامج الاجنحة التأهيلية "الاقامة الطويلة" لتأهيل وعلاج الادمان للنساء والرجال، ، مشيرا الى ان دعم الخاصعين للتأهيل بشكل مستمر، واعطاءهم شعور المسئولية تجاه انفسهم ساهم بشكل كبير في التعافي من الادمان.

وكشف د.الزايد عن تخريج ما يقارب ٣٠٠ متعافي من الرجال و ٥٠ من النساء من برنامج الاجنحة التأهيلية "الاقامة الطويلة" لتأهيل وعلاج الادمان ، موضحا بأن البرنامج بدأ منذ العام ٢٠١٠ للرجال وللنساء في ٢٠١٢، مشيدا بدعم قياديي وزارة الصحة، لتذليل كافة العقبات من امامنا لتقديم افضل خدمة طبية للمرضى.

واعلن د.الزايد عن وجود خطة لزيادة عدد الاسرة في برنامج الاجنحة التأهيلية "الاقامة الطويلة" لتأهيل وعلاج الادمان للنساء الى ٢٤ سرير، وذلك لزيادة عدد النساء الملتحقات في هذا البرنامج، لافتا الى وجود ١٦٠ سرير في برنامج الاجنحة التأهيلية للرجال.