الطريق الأطلسي في النرويج، والممتد على الساحل النرويجي، حيث يمكن لمحُ طيور النورس والحيتان والفقمات تسبح بعيداً. أما أفضل وقت لقطع هذا الطريق فهو قبل وقت مغيب الشمس.

طريق "Alcan" السريع، الذي يعبر من كندا إلى ولاية ألاسكا الأمريكية. ويقطع هذا الطريق الطويل جداً جزء كبيراً من قارة أمريكا الشمالية.

طريق "Great Ocean" في أستراليا، حيث تلاقي الجبال المحيطات، وحيث تنحدر الغابات لتقابل الصخور على الشواطئ.

طريق "Amalfi" الساحلي في إيطاليا، والذي تزينه قُرى صغيرة جميلة الألوان من جهة، والبحر المتوسط من جهة أخرى.

طريق "Ticlio Pass" في البيرو، وهو الطريق المعبّد الأعلى ارتفاعاً في جنوب أمريكا.

الطريق "62" في جنوب أفريقيا، والذي يمتد 748 كيلومتراً بين مدينتي كيب تاون وبورت إليزابيث.

طريق "Transfagarasan" في رومانيا، والذي تشكّل الأنفاق جزء كبيراً منه. ومن الأنفاق الأكثر غرابة واحد بطول 800 متر يدخل فيه السائق في السواد الحالك.

طريق "NC500" في اسكتلندا، والذي تنتشر على جانبيه القلاع والبحيرات والوديان... والخراف!