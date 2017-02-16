مئات العمال مقسمون على 4 ورديات يستخدمون وسائل تنظيف حديثة ومباخر ومُطيبات، ذلك هو حال خلية النحل التي تعمل على مدار الساعة لتنظيف المسجد الحرام.

وأوضحت تقارير إدارة التنظيف بالمسجد وفقا لـ"العربية نت" أن عدد عمال ورش تنظيف الحرم المكي الشريف، يبلغون نحو 1245 عاملاً يرتفع عددهم إلى 1715، في المواسم.

وأشارت إلى أن نظافة كامل المسجد الحرام تتم خلال مدة قدرها 45 دقيقة، في حين أن المطاف يغسل بطريقة احترافية في مدة تقدر بنحو 20 دقيقة، وسط كثافة بشرية هائلة.

وأضافت أن تطييب المسجد الحرام يستخدم فيه 200 غالون من ماء الورد، حيث يتم تطييب المشايات والأروقة من خلال أجهزة حديثة.

وكشفت عن وجود 6 مباخر يتم بها تبخير جنبات المسجد الحرام بين صلاتي المغرب والعشاء من خلال عود فاخر.

ويقوم مسؤولو الحرم بتطييب الشاذروان وكسوة الكعبة والحجر الأسود خمس مرات يومياً، وذلك خلال الصلوات الخمس، من خلال موظفين مخصصين يعملون على ورديات.

وحول غسل الكعبة، أكدت التقارير أنه يتم تجهيز خلطة الغسل من ماء زمزم وخلطه مع الورد الطائفي والعود الفاخر قبل الموعد المحدد بيوم، كما يتم تجهيز مناشف يحملها من يقومون بالغسل لمسح جدران الكعبة، وبعد أن يخرج الضيوف من جوف الكعبة، تغسل أرضيتها المكسوة بالرخام.

ويتم غسل جدار الكعبة من الداخل بـ 45 لتراً من ماء زمزم، و50 تولة من الورد الطائفي والعود الكمبودي الفاخر، باستخدام قطع قماش مبللة بماء زمزم الممزوج بدهن الورد.

وأوضحت التقارير أنه يراعى الترشيد في استهلاك المياه، حيث أنه يتم استخدام 400 لتر ماء فقط لغسل موقع مساحته تقارب 5 آلاف متر مربع، أي إن اللتر الواحد يغسل 12.5 متر مربع، وبمواد صديقة للبيئة.

وأشارت إلى أن الشركة التي تتولى عمليات تنظيف المسجدين الحرام والنبوي استبدلت المنظفات الكيمياوية بالمنظفات العضوية الطبيعية الآمنة، التي أثبتت فعالية في حمايتها للإنسان والمكان.

وبشأن الفرش، فإنه يتم يومياً غسل ما يزيد على 150 سجادة في أكبر مغسلة سجاد في مكة المكرمة.

ويتم تقسيم العمال إلى فرق على أربع ورديات، مثل فرقة لتنظيف الأعمدة والحيطان والأسقف والقبب، وفرقة لتنظيف أرضيات المشربيات ودهنها بالزيت، وفرقة لتنظيف السلالم الكهربائية، وفرقة متخصصة بتنظيف الدرج، وفرقة متخصصة بتنظيف دورات المياه.

كما يتم تقسيم المسجد الحرام إلى عدة مواقع ومربعات، وفق خرائط مخصصة لتغطيتها، ولتأدية الخدمات اللازمة والطارئة على مدار الساعة.

ويبلغ عدد الآليات والمعدات 301 آلية تمثل مكائن الغسل والرافعات والمكانس الكهربائية ومكائن شفط المياه وسيارات الجولف وعربات الغسل ونقل المخلفات وغيرها.

وأوضح القائمون على إدارة شؤون الحرم المكي، أن ما يخلفه المعتمرون من نفايات تصل وقت الذروة إلى 300 طن في اليوم الواحد، وإلى 100 طن خلال الأيام العادية.