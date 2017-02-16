في حادثة طريفة، استطاع كلب سيبيري "هاسكي" أن يخلص نفسه من القفص داخل محل لبيع الحيوانات في الصين، لكنه لم يكتف بذلك، بل حرص على مساعدة كلبين آخرين على الخروج من قفصيهما.

وأظهر فيديو، التقطته كاميرا مراقبة، كلبا سيبيريا وهو يفتح باب القفص مستخدما فمه وأسنانه، ثم سار نحو قفصين آخرين في المحل ليخلص كلبين بداخلهما.

لكن الكلب الذي أبان عن إيثار تجاه كلاب تقاسمه الأقفاص، لم يستطع النجاة والهروب إلى الخارج، بسبب الإغلاق المحكم لباب المحل.

ولما يئس الكلب من نيل الحرية، رغم كل الأضرار التي ألحقها بالباب، قام بفتح قفصين آخرين، لكن صاحب الكلب "المتمرد" سيضطر إلى دفع ثمن الأضرار التي تكبدها المحل.