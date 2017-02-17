شهدت محافظة سوهاج جنوب مصر جريمة قتل بشعة حيث أقدم مواطن على ذبح آخر بالسكين أمام محكمة الجنايات بسبب خصومة ثأرية.



تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو للحظات الأولى لجريمة قتل بشعة بعد ذبح المواطن المصري «عارف.ف.ح» (40 عامًا) على يد المواطن «العوامي.ع.ا» (24 عامًا)، أمام مجمع المحاكم الابتدائية في محافظة سوهاج جنوب مصر نتيجة الثأر.

وتمكنت القوات الأمنية المكلفة بتأمين مجمع محاكم سوهاج أمس الأربعاء من القبض على "العوامي.ع.ا" (24 عامًا)، ومقيم بقرية البلابيش بدار السلام، عقب تعديه بسلاح أبيض سكين، أخذًا بالثأر من المواطن «عارف.ف.ح» (40 عامًا)، أثناء تواجده أمام مجمع محاكم سوهاج لحضور جلسة لأخيه، اليوم.



كان اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين مجمع محاكم سوهاج، يفيد بإصابة أحد الأشخاص بجروح طعنية على يد آخر، ويرقد حاليا في حالة حرجة بمستشفى سوهاج، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات قيام "العوامي.ع.ا" 24 عامًا، بذبح "عارف.ف.ح" 40 عامًا، وذلك أثناء حضور الأخير جلسة أخيه الجنائية في مجمع محاكم سوهاج.



وأشارت تحريات النيابة إلى أن المجني عليه والمتهم تربطهما خصومة ثأرية ترجع لعام 2016، في مقتل "رضوان. ع ا"، واتهم في مقتله "أحمد.م.ح" نجل شقيق المجني عليه، فتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج العام، وتم العرض على النيابة والتي أمرت بالتحفظ على المتهم لحين انتهاء التحقيقات.