وثّق مقطع فيديو اللحظات الأولى للصاعقة التي ضربت محطة وقود في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية على طريق السودة؛ فيما قامت فرق الدفاع المدني بتطويق المكان والتعامل مع الحادث.

وأظهر المقطع الذي صوره أحد المواطنين بكاميرا جواله، الأضرار التي نجمت عن الصاعقة وما أحدثته من عمق يصل إلى عدة أمتار بالأرض؛ ما تسبب في تدفق الوقود أمام المحطة.

من جانبها، تعاملت فرق الدفاع المدني في مدينة أبها سريعاً مع الأمر، وقامت بإخماد الحريق الذي نشب في المحطة، كما قامت بتطويق المكان؛ تحسباً لتضرر المواطنين أو انتقال الحريق لأماكن أخرى.