وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي جملًا يجري وسط طريق عام بحي العوالي في مكة المكرمة، بعد أن هرب من صاحبه.

وابان المقطع هروب الجمل ومروره بين المركبات بعكس اتجاه السير، فيما لم يتسن التأكد من مصير الجمل الهارب.

شكرا لمتابعتكم خبر عن بالفيديو..جمل يجري بالطريق العام بعد هروبه من صاحبه في مكة في عيون الخليج ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري صحيفة صدى ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الخليج وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي صحيفة صدى مع اطيب التحيات.