عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، عصابة آسيوية تضم 6 أشخاص بالسجن 5 سنوات والإبعاد عن الدولة، بعد انقضاء مدة الحكم، لثبوت تورطهم في سرقة مجوهرات من عدة مساكن، ومحاولة تهريبها خارج الدولة من خلال حشوها داخل حبات تمر لإخفائها عن أعين الأجهزة الأمنية.

تحقيقات

ودلت التحقيقات الواردة في ملف هذه القضية على أن المتورطين تمكنوا من سرقة مجوهرات ومنقولات ثمينة من عدة منازل بأسلوب إجرامي يقوم على وضع إعلانات على الأبواب الرئيسية لها صباحاً، والانتظار حتى المساء، للتأكد ما إذا تمت إزالتها من قبل سكانها أم لا، والاطمئنان إلى عدم وجود أحد فيها تمهيداً لاقتحامها ليلاً وسرقة المقتنيات الثمينة فيها.

وكشفت النيابة عن محاولة أفراد العصابة نفسها تهريب مجوهرات مسروقة إلى خارج الدولة عبر حشوها داخل حبات تمر تم ضبطها بحوزة أربعة من أفرادها في مطار دبي، بينما كانوا يهمون بالسفر إلى بلدهم.

وكانت النيابة العامة أحالت العصابة في أول قضية لهم من قضايا السرقة، وقالت إنهم سطوا على أحد المنازل ليلاً وسرقوا مجوهرات وهواتف نقالة، مستغلين عدم وجود أصحابها فيها بعد تيقنهم من غيابهم عنه من خلال الإعلانات التي وضعوها على الباب وبقيت مكانها، مشيرة إلى أن الشرطة تلقت عدة بلاغات سرقة منازل، وألقت القبض على أربعة منهم في المطار، ثم ألقت القبض على اثنين آخرين في وقت لاحق.

شهادة الشرطة

وأفاد ملازم في شرطة دبي للنيابة العامة، بالتحري عن الجناة لتحديد هوياتهم وضبطهم من خلال حركات دخولهم وخروجهم من وإلى الدولة، مشيراً إلى اعترافهم لدى إلقاء القبض عليهم بارتكابهم جرائم سرقة عدة سابقاً وتمكنهم من الفرار بالمنقولات إلى خارج الدولة.