قرر قاض في محكمة ينبع في المملكة العربية السعودية الاكتفاء بتوبيخ مواطن تضمنت مستندات معاملة قدمها لوزارة الداخلية للسماح له بالزواج من أجنبية تقريراً طبياً مزوراً ذُكر فيه أن زوجته الأولى مصابة بعدة أمراض مزمنة.



وكان المواطن ـ بحسب ما أوردته جريدة "المدينة" نقلا عن مدونة الأحكام القضائية ـ قد أحيل إلى المحكمة بتهمة التستر على واقعة تزوير، بعدما وجد التقرير المزور في معاملته التي قدمها بالنيابة عنه أحد المعقبين الذي قال له إن الموافقة تحتاج لوجود ما يثبت مرض الزوجة.



وأوضح المواطن للقاضي أنه قال للمعقب إن زوجته تعاني بالفعل من بعض الأمراض، فأفاده المعقب بأنه وضع ورقة بذلك، مؤكداً أنه لم يعلم بمحتوى الورقة وأن القضية قضية تزوير، ليكتفي القاضي بتوبيخه في مجلس الحكم وأخذ التعهد عليه، وأيدت محكمة الاستئناف تلك الأحكام، وأصبحت قطعيَّة