«احرصوا على العلاقات الإنسانية بينكم.. فهي الابقى»
الفنان حسين الجسمي موجها رسالة إلى جمهوره حول العلاقات بين البشر وخاصة العلاقات الإنسانية وضرورة الحفاظ عليها لأنها الأبقى دائما، وكتب الجسمي في صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: «العلاقات أخلاق.. حتى لو انتهت»
«أنا ممثلة وفقط»
الممثلة السورية هيا مرعشلي نافية لموقع «الفن» ما تردد عن توجهها إلى عروض الأزياء، ومشاركتها في مسابقات الجمال، مشيرة إلى أنها لن تخرج عن نطاق التمثيل.
وقد أعدت على موقعها الخاص على الانترنت أرشيفا خاصا يتضمن كل ما يخصها من أخبار وصور وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ليكون بمنزلة أرشيف يتضمن كل أعمالها ومنبرا رسميا للتواصل مع جمهورها ومحبيها.
«إني امرأة ليبيرالية منفتحة التفكير»
الممثلة الأميركية سوزان ساراندوم (70 سنة) تعترف خلال ترويجها لفيلم جديد، أنها ثنائية الجنس، وكشفت ساراندوم، الفائزة بجائزة الأوسكار عام 1995 كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «رجل ميت يمشي»، كشفت انها تتواعد مع امرأة معينة لم تحددها بالاسم.
«أنا متيم بصوت أصالة»
الصحافي المصري مفيد فوزي في أحد البرامج الحوارية متحدثا عن مطربي هذه الأيام، مؤكدا انه ليس هناك مطرب واحد يشد أذنه من الجيل الجديد، مضيفا ان الوحيدة الآن التي تستطيع ان تجبره بمنتهى إرادته على سماعها هي أصالة.