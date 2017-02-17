اضطر آلاف السكان في مدينة كرايستشرش الى إخلاء منازلهم بسبب حريق اندلع في الغابات المجاورة وأتى على بعض المساكن، بحسب ما اعلنت السلطات الخميس.

واعلن الدفاع المدني حالة الطوارئ مساء الاربعاء في هذه المنطقة الواقعة في الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا، بعدما اتصل حريقان مندلعان منذ ايام ببعضهما ليشكلا اتونا عملاقا.

وبحسب سلطات كرايستشرش، اتت السنة اللهب على الف و800 هكتار من الغابات في منطقة بورت هيلز، وهي منطقة في شرق المدينة يصعب الوصول اليها. وأجلت السلطات الفا من السكان. وبعدما توقعت خدمات الارصاد الجوية اشتداد الرياح، طلبت السلطات من السكان توخي الحذر والهرب عن اي شعور بالخطر.