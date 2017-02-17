دشنت جمعية الهلال الاحمر في البلاد بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر القطري اليوم الجمعة عيادة متنقلة للفحص المبكر لسرطان الثدي (ماموغرام) في بلدة (مجدل عنجر) شرق لبنان بتبرع مقدم من غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وقال رئيس جمعية الدكتور هلال الساير ان العيادة المتنقلة تعد انجازا جديدا واضافة بالغة الاهمية للمساعدات الطبية التي تقدمها الجمعية، موضحا ان العيادة ستقدم خدماتها الطبية لالاف النازحين السوريين في مختلف مناطق لبنان.

واعرب عن شكره وتقديره لغرفة تجارة وصناعة الكويت لتبرعها بتكاليف العيادة المتنقلة مؤكدا ان هذه المبادرة تبرز مدى انخراط مختلف الجهات الرسمية والاهلية الكويتية في العمل الانساني ومد يد العون للمحتاجين في كل مكان.

من جهته اكد القائم بالاعمال في سفارة دولة قطر لدى لبنان سلطان مبارك الكبيسي ان التعاون الكويتي القطري سيكون له دور كبير في تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للنازحين السوريين وكذلك في توحيد الجهود الخليجية عند تقديم المساعدات الانسانية.

واعرب الكبيسي عن امله في ان تسهم المشاريع التي تنفذ بالتعاون بين الهلال الاحمر الكويتي والهلال الاحمر القطري في رفع المعاناة عن النازحين السوريين مؤكدا حرص واهتمام دول مجلس التعاون الخليجي على مساعدة النازحين السوريين والتخفيف من معاناتهم.

وقال ان "المبادرات الكريمة والمساعدات التي قدمتها دول الخليج العربي حظيت باستحسان واشادة دولية واسعة".