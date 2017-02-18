أبدى المؤرخ الدكتور عيد اليحيى في نهاية حلقة برنامجه التلفزيوني “على خطى العرب”، استغرابه من الهجوم الحاد الذي يتعرض له، جراء بعض الأخطاء البسيطة التي قد تقع في البرنامج، بحسب قوله.

وقال اليحيى في نهاية الحلقة التي تم بثها أمس (الجمعة) على قناة “العربية” بعصبية: “إن ما يتم عرضه كلام مهم، نحن لا نعرف تاريخنا، ولم يعلمنا أحد تاريخنا، للأسف الشديد”.



وأضاف: “أنا أقوم بشيء بسيط، فإن أخطأت فلا تلوموني، تعالوا مثلي بالشمس، واقعدوا أشهر بالبر وأنا أشجعكم على ذلك، أنا أقوم بعمل غير مسبوق فادعموني أو قوموا بمثل ما أقوم به”.