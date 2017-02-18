جميعنا يعرف عن إجراءت السلامة وبعض الإسعافات الأولية، لكن عند التعرض لموقف غير متوقع، لا يتمكن البعض من استحضار السلوك المطلوب، ونشر موقع "برايت سايد" بعض النصائح التي تبدو بسيطة، لكن يمكنها أن تساعد في إنقاذ حياتك عند تعرضك لحادث ما.

لا تتصفح هاتفك خلال المشي

وجد مستشارو الصحة والسلامة أن استخدام الهاتف خلال المشي يسبب تحدياً كبيراً للدماغ، وهذا يمكن أن يخلط عليك المسارات، وأن تصبح وكأنك أعمى ما يعرضك للخطر، وخاصة عدم الانتباه للسيارات من حولك.

في حالات اشتعال الزيت

إذا كنت تطهو شيئاً بالزيت واشتعل فجأة لا تحاول إخماد اللهب بسكب المياه، أطفئ الموقد بسرعة، وقم بتغطية القدر بغطائه الخاص، لحجب الأوكسجين سريعاً.

تذكر مخرج الطوارئ

في المجمعات التجارية ومعظم الأبنية التي نرتادها نصادف لافتات لمخارج الطوارئ، لكن قلما نتمعن فيها أو نحاول تذكرها، من الجيد أن تنتبه جيداً لأماكن مخارج الطوارئ عندما تكون داخل مبنى معين، وأن تبادر للخروج منه فوراً في حال وقع حادث دون انتظار وصول النجدة.

احمل ثبوتيات شخصية

احرص على حمل وثائق كافية تتضمن بيانات الشخصية والطبية، كبطاقة الهوية، وأية وثيقة أخرى تحوي معلومات طبية عنك، مثل زمرة الدم، أمراض الحساسية، ليتمكن الآخرون من مساعدتك في حال وقع حادث، ومن المهم أن تحمل ورقة بأرقام هواتف الجهات الشخصية من عائلتك أو أصدقائك.

انخفض للأرض في حال الحرائق

عند وقوع حريق وانتشار الدخان، لا تبقى واقفاً بالشكل الطبيعي، وإنما انخفض بجسدك أرضاً، حيث تكون نسبة غاز أكسيد الكربون السام أقل، ما يوفر لك تنفساً أفضل، ويقلل مخاطر الاختناق.