«بكيت خوفا على مشاعر بيونسيه»
النجمة العالمية اديل بعد تفوقها على بيونسيه في مسابقات جوائز غرامي حيث قالت خلال لقاء بالقناة البريطانية CHANEL4 إن دموعها خلال حفل توزيع جوائز الغرامي كانت حقيقية، بسبب تأثرها وخشيتها على مشاعر بيونسيه، التي لم تتمالك هي الأخرى دموعها عندما تحدثت أديل عنها.
«وغابت عني شمس عمري والهواء الذي كنت أتنفسه»
الفنان راغب علامة في الذكرى الاولى لوفاة والدته حيث نشر صورة له وهو يقبل يدها وعلق عليها: «منذ سنة اختارها ربنا لتكون بجواره في جنة الخلد ذكرى سنوية.. رحمك الله يا حنونة، فلم أكن أتخيل يوما أنه ستشرق الشمس ولا أسمع صوتها الملائكي يناديني صباح الخير يا حبيبي..».
«العالم بات على حافة دخول فترة ما بعد العصر الغربي»
تعليق للديبلوماسي الألماني ولفغانغ آيخنغر في صحيفة الـ«اندبندانت» البريطانية بعد نشر تقرير يؤكد هذا الاتجاه بسبب تراجع نفوذ أوروبا، وسماح الولايات المتحدة لدول أخرى مثل روسيا بتشكيل إطار نظام عالمي جديد.
«سيناريو 2003 يهدد إنريكي»
تقرير في أحد المواقع الرياضية بعدما جاءت الهزيمة المدوية التي تعرض لها برشلونة الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة كالزلزال المدمر الذي ضرب قلعة البلوجرانا، ويبدو أنه سيكون بمنزلة القشة التي ستقصم ظهر المدرب لويس إنريكي.
«أنا معجب بها فهي فاتنة»
جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، يفتح قلبه ويكشف عن علاقة سرية ربطته بالممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باميلا أندرسون التي يصف قوامها بالجذاب والمثير للإعجاب.