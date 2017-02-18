أشارت دراسة سنوية أجرتها «آرتون كابيتال» الى ان جواز السفر الإماراتي هو الأقوى في المنطقة العربية، مسجلا 122 نقطة وفقا لبند visa-free score ما يخول حامله السفر إلى 122 وجهة من دون أي حاجة إلى تأشيرة دخول، وبالتالي تم تصنيفه في المرتبة 28 عالميا.

أما الدولة العربية التي تليه في التصنيف العالمي فهي الكويت في المرتبة الـ 51 مع مجموع 82 وجهة من دون تأشيرة، وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الـ 60 عالميا مع مجموع 67 وجهة، بينما تحتل تونس المرتبة الـ 67 مع مجموع 61 وجهة.

أما بالنسبة إلى الدول العربية ذات الجوازات الاضعف، فيحتل العراق المرتبة الـ 96 بمجموع 28 وجهة، ويأتي لبنان في المرتبة الـ 89 مع مجموع 38 وجهة، ثم فلسطين في المرتبة الـ 90 مع مجموع 37 وجهة، وكانت المرتبة 95 من نصيب سورية مع مجموع 29 وجهة، أما الأردن فحلت في المرتبة 81 مع مجموع 46 وجهة، وفي المرتبة الـ 79 مصر مع مجموع 48 وجهة.

عالميا تحتل ألمانيا المرتبة الأولى مع جواز يخول حامله الدخول الى 158 وجهة من دون تأشيرة. وتتعادل السويد وسنغافورة في المرتبة الثانية، بينما تحتل الدنمارك وفنلندا وفرنسا واسبانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية المرتبة الثالثة.

يذكر انه كلما ارتفع مجموع الوجهات التي يخولك جوازك السفر إليها من دون تأشيرة تمتعت بقدرة أكبر على السفر، وذلك من دون تقديم طلب مسبق للحصول على تأشيرة. وبالطبع من الجيد أن يحظى الشخص بامتياز مماثل.