حسمت خرائط جوجل الشهيرة، الجدل الدائر حول مدى تحقيق موقع الكعبة المشرفة بمكة المكرمة لما يعرف بـ"النسبة الذهبية"، بعدما أظهر مقطع فيديو تفصيلي نتائج قياس هذه النسبة وما وتوصلت إليه.

والنسبة الذهبية، هي ثابت رياضي اكتُشف قبل الميلاد، وهي نسبة وجد المعماريون والفنانون والمهندسون منذ القدم، أنها تقدم أفضل درجة تناسق وجمال، لذا استخدمت هذه النسبة في بناء أهرامات مصر، ومبنى "البارثينون" الذي شيده الإغريق قبل 2500 عام، وكذا مبنى وزارة الخارجية الأمريكية "البنتاجون".

وتوجد هذه النسبة بشكل تلقائي في جسم الإنسان، فالوجه المثالث للإنسان مثلا يزخر بالعديد من الأمثلة على النسبة الذهبية التي أظهرتها قياسات المصممين والفنانين، فالرأس مستطيل الشكل ويحقق خط تمركز العينين فيه النسبة الذهبية، وكذلك النسبة في ساق الإنسان بين جزأيه الكبير والصغير، وذات النسبة تنطبق على جزأي الذراع، والمسافة فوق وتحت الفم.

ومؤخرًا، انتشر الحديث حول تحقيق موقع الكعبة المشرفة بمكة المكرمة لهذه النسبة الذهبية، ولكن لم يحسم الجدل إلا عبر خرائط جوجل، التي وفرت أدوات قياس دقيقة للتحقق من هذه النتيجة.

وأظهر الفيديو الذي اعتمد على خرائط جوجل، أن قياس المسافة بين الكعبة المشرفة والقطب الجنوبي هي 12361.17 كلم، كما أن قياس المسافة بين الكعبة والقطب الشمالي هي 7639.50 كلم، وعند تقسيم الرقم الأول على الثاني تكون النتيجة 1.618، وهي تمامًا النسبة الذهبية.

أما عن موقع الكعبة بالنسبة لخطي الشرق والغرب، فباستخدام خريطة دقيقة مسطحة للكرة الأرضية مثل خرائط ناسا، وبعد تقسيمها إلى قسمين بشكل أفقي وفقًا للنسبة الذهبية، نكتشف أن الخط سيمر بمكة المكرمة، وعند تقسيم الخريطة قسمين بشكل عمودي -وفقًا للنسبة الذهبية- فإن الخط الذي يقسم الخريطة سيتقاطع مع الخط السابق في موقع مكة المكرمة أيضًا، كما يظهر بالخريطة المرفقة.

وبذلك يكون موقع الكعبة المشرفة، هو الوحيد على الكرة الأرضية التي يحقق النسبة الذهبية طولا وعرضًا، وهو ما تظهره القياسات بالأدوات العلمية الحديثة.