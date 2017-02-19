نشر الأمير الوليد بن طلال مقطع فيديو لرحلة عائلية جمعته مع ابنه خالد وابنته ريم وحفيداته إلى دولة النمسا؛ لممارسة رياضة التزلج على الثلوج.

وظهر الأمير الوليد في المقطع وهو يلاعب حفيداته ويشاركهن التزلج على سفح أحد الجبال المتجمدة، كما ظهر في أكثر من لقطة وهو يؤدي الصلاة برفقتهن.

وفي مشهد آخر من المقطع، بدت العائلة وهي تتناول طعام العشاء، كما ظهر في المقطع شخص يبدو أنه مدرب للتزلج وهو يثني على أداء الأميرات الصغيرات اللائي ظهرن في آخر المقطع وهن يلعبن داخل طائرة الوليد الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن الوليد بن طلال سبق وأن نشر خلال الأسابيع الماضية مقطع فيديو مماثلا لرحلة برية جمعته مع حفيداته بمنطقة رماح البرية بالقرب من مدينة الرياض.