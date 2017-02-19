أصيب شخص بجروح خطيرة عندما هاجمته سمكة قرش السبت، أثناء ممارسته الصيد بالرمح عند الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا.

وقالت مسؤولة خدمات الإسعاف في ولاية كوينزلاند آنج تيمينز، إن الشاب البالغ من العمر 26 عاما تعرض لعضات متتالية أثناء ممارسته الغطس قرب جزيرة هينشينبروك قبالة ساحل ولاية كوينزلاند.

وأوضحت تيمينز إن أصدقائه أحضروه عبر القوارب إلى مدينة كاردويل، حيث أوقف ضباط الإسعاف النزيف له واستقرت حالته. ثم نقل بطائرة هليكوبتر في حالة حرجة إلى مستشفى قاعدة كيرنز، التي تبعد 150 كيلومترا.

ويعتقد أصدقاؤه أنه تعرض لهجوم من إحدى أسماك قرش الثور أو النمر.

وكان رجل يبلغ من العمر 55 عاما أصيب بجروح خطيرة جراء هجوم سمكة من نوع قرش الثور، التي يصل طولها إلى 4 أمتار، أثناء ممارسة الغوص بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم الشهر الماضي.