تناقل مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رغوة الصابون الأبيض وهي تغطي أجزاء كبيرة من شوارع الصناعية الأولى بالدمام في السعودية بعد هطول الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين، وتسرب المياه إلى داخل أحد المصانع الخاصة بالصابون مما أدى إلى تفاقم الرغوة بحجم كبير.

يُذكر أن المنطقة الشرقية في السعودية قد شهدت هطول أمطار غزيرة استمرت على مدار يومين، حيث بلغت كميات الأمطار التي تم تصريفها وضخها إلى مياه الخليج عبر محطات تصريف مياه الأمطار ، بالإضافة إلى محطات الأنفاق على مستوى حاضرة الدمام أكثر من مليون و 100 ألف متر مكعب، وتعادل 70 ملم .