أثارت شابة سعودية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توثيقها في مقطع فيديو التحرش بها من قبل أحد السائقين.

وظهر في المقطع الذي نشرته على "سناب شات"، وسرعان ما انتشر على مواقع التواصل، سائق سيارة أجرة، من الجنسية الآسيوية، يحاول التحرش بها وجذبها من عباءتها، فيما كانت الفتاة تحمل بيدها وردة حمراء ولا يبدو عليها السخط أو الخوف من تصرف السائق، وبهدف تصويره وإثارة وعي باقي الفتيات.



وعلى الاثر، انتشر المقطع بين المغردين الذين طالبوا بمحاسبة سائق التاكسي الذي يشكل خطرا على كل راكبة تذهب معه لاحقا.