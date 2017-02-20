كشف الداعية الدكتور سلمان العودة عن الحالة الصحية لنجله عبد الرحمن الذي دخل في غيبوبة، إثر الحادث الذي تعرض له مع أسرته الشهر الماضي.

وقال العودة في مقطع فيديو نشره اليوم (السبت): "خرجنا الآن من عند عبد الرحمن ابني في المستشفى بالعناية المركزة، هو في تحسن يحرك أطرافه وعيونه، يُخيل إلي أنه يبتسم لي، فحركته جيدة وانخفض عنه التخدير ووضعه مُبشر".

يذكر أن الحادث المروري وقع الشهر الماضي على طريق القصب- الرياض وأصيب فيه الطفل "عبد الرحمن" وشقيقته "لدن" وأودى بحياة والدتهما هيا السياري وشقيقهما "هشام" وابنة خالتهما.