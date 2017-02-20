إذا حلمت يومًا في العمل لدى شركة Google فلست الأول ولن تكون الأخير، ليس فقط مقارنةً بزملائك، بل حتى الأطفال أصبحوا ينافسون على مثل هذه المواقع!

هذا ما فعلته الطفلة "كلو بريدج ووتر" التي تعيش في إنجلترا، حيث أرسلت رسالة تتقدم عبرها بطلب الحصول على وظيفة في الشركة، فقد كتبت بخط يدها مخاطبةً

المدير التنفيذي للشركة: "عزيزي الرئيس.. اسمي كلو، وعندما أكبر أريد أن أحصل على وظيفة في غوغل، وأريد أيضًا أن أعمل في مصنع للشوكولاتة، وأنافس السباحين في الأولمبياد، كما أحب الكمبيوتر والروبوتات."وجاء الرد من قِبل المدير التنفيذي لشركة جوجل ساندرا بيتشاي، يقول فيه: "أنا سعيد لكونك تحبين الكمبيوتر والروبوتات، وإذا ما واصلتِ العمل بجد في تعلم المزيد عن

التكنولوجيا واتباع أحلامك فإنك ستحققين كل ما تضعينه في عقلك، بداية من العمل في غوغل وحتى السباحة في الأولمبياد، وأتطلع أن أتسلم طلب توظيفك فور الانتهاء من الدراسة."