أثارت الطريقة الغريبة التي يصافح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضيوفه من رؤساء وزعماء العالم اهتمام وسائل الإعلام العالمية، مما دفع خبيراً في الفنون القتالية إلى شرح طريقة لتفادي الوقوع ضحية لهذه الطريقة.

وظهر ترامب في عدة مناسبات، وهو يشد الضيوف باتجاهه خلال مصافحتهم، واعتبر البعض أنها طريقة لإظهار مدى قوته وسطوته على باقي الزعماء والسياسيين،

بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.وألهمت هذه الطريقة روبن غيسلر مدرب الفنون القتالية، لإنتاج مقطع فيديو ساخر، يظهر كيفية التعامل مع طريقة ترامب، وتجنب الحرج في حال حاول أحد ما مصافحتك بنفس الطريقة.يقول غيسلر إن الأمر بسيط، فإذا حاول أحد ما جذبك باتجاهه كما يفعل ترامب خلال المصافحة، فعليك إدخال ذراعك الأيسر من خلف ظهره، لتصبح يدك اليسرى فوق يده اليمنى، وتسيطر عليه بشكل جيد.وعلى الرغم من أن من المستبعد أن يلجأ أحد إلى هذه الطريقة في حال مصافحة شخص آخر، إلا أن الفيديو مجرد دعابة ساخرة من طريقة ترامب، والذي دأب منذ توليه منصب الرئاسة على فعل أشياء لم تعهدها أعراف وتقاليد السياسة في العالم.