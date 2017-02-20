فَقَدَ الدكتور محمد مختار جمعة؛ وزير الأوقاف المصري، حذاءه عقب أدائه صلاة الجمعة في افتتاح المسجد الكبير بقرية سلمنت في محافظة الشرقية، شمالي مصر، والغريب أن جمعة؛ ألقى خطبة موضوعها "الخوف من الله"، حسب موقع "البداية" الإخباري.



وأثار الموقف حالة من الغضب بين المصلين في المسجد، خاصة أن معظم الذين اختفت أحذيتهم من غير أبناء القرية، واضطروا إلى الاستعانة بأحذية من الأهالي الموجودين بجوار المسجد.



وعقب الصلاة التي كانت خطبتها بعنوان "الخوف من الله وأثره في استقامة الفرد والمجتمع"، فُوجئ عددٌ من الإعلاميين ومرافقي الوزير ونواب البرلمان وقيادات المحافظة، باختفاء أحذيتهم الشخصية، قيل إنه نتيجة تدافع المصلين للحصول على أحذيتهم.



وافتتح وزير الأوقاف، المسجد الكبير بقرية سلمنت؛ التابعة لمركز بلبيس، بحضور اللواء خالد سعيد؛ محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبد الباري؛ رئيس جامعة الزقازيق، وعدد من القيادات التنفيذية والشرطية ونواب الدائرة.