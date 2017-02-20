يحرص الكثيرون على نظافة منازلهم والتأكد من خلوها من الجراثيم المسببة للأمراض الخطيرة، عن طريق استخدام وسائل التنظيف والتعقيم المختلفة، ولكن ماذا عن مكتب العمل الذي يمضي فيه الموظفون حوالي 40 ساعة أسبوعياً بالمتوسط؟

وفي محاولة لتسليط الضوء على ضرورة العناية بالنظافة الشخصية في المكتب كما هو الحال في المنزل، نشر موقع هاسل.كوم لحجوزات التنظيف، قائمة بأكثر الأدوات تلوثاً في المكتب.

وفيما يلي مجموعة من هذه الأدوات بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- مبرد المياه



يعد مبرد المياه من أكثر عوامل الجذب للجراثيم والبكتيريا في المكتب، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود حوالي 2.7 مليون جرثومة لكل بوصة مربعة على حنفية مبرد المياه.

2- ثلاجة المكتب



ثلاجة المكتب مكان آخر مناسب لنمو الجراثيم والبكتيريا، حيث تنمو هذه الميكروبات على بقايا الأطعمة والمشروبات، ويجب تنظيف الثلاجة والتخلص من بقايا الطعام مرة كل يومين، خصوصاً أن كل بوصة مربعة فيها تضم 7850 جرثومة.

3- فرن الميكروويف



اعتماداً على حجم المكتب، يمكن أن يستخدم فرن المايكروويف 30 مرة لتسخين شتى أنواع المأكولات والمشروبات، وهو بيئة مناسبة لنمو الجراثيم والبكتيريا المسببة لأنواع عديدة من الأمراض.

4- مضخة الصابون



تستخدم مضخة الصابون عشرات المرات في اليوم، وخاصة بعد الخروج من دورة المياه، مما يجعلها من أكثر الأدوات قذارة في المكتب.

5- مكتبك الخاص



تشير الدراسات إلى أن طاولة المكتب تحتوي بالمتوسط على حوالي 10 ملايين جرثومة، كما أنها تضم أنواعاً من البكتيريا تزيد بحوالي 400 مرة عن تلك الموجودة في المرحاض.

6- لوحة المفاتيح



تشكل أزرار لوحة المفاتيح والمناطق الضيقة بينها مكاناً مثالياً للبكتيريا والجراثيم، حيت تتساقط بقايا الطعام وخلايا الجلد الميتة، ويصل عدد الجراثيم فيها إلى حوالي 3295 لكل بوصة مربعة.

7- فأرة الكمبيوتر



يقول العديد من الموظفين إنهم لا يقومون بتنظيف فأرة الكمبيوتر على الإطلاق، مما يجعلها مكاناً خصباً للميكروبات التي يصل عددها إلى حوالي 1676 في كل بوصة مربعة، وللمقارنة فهناك نسبة بسيطة فقط من هذا الرقم من الميكروبات يمكن العثور عليها في المرحاض.

8- آلات الطباعة والنسخ



تستخدم آلات الطباعة والنسخ في المكاتب عشرات المرات في اليوم من قبل الموظفين، لذلك فهي تجمع عدداً كبيراً من الجراثيم والبكتيريا، وخاصة إذا لم يتم تنظيفها لمدة طويلة.

9- السماعات



من الشائع أن نرى زملاء المكاتب يتشاركون سماعات الهواتف المحمولة، ويمكن أن تنتشر الجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض كالنار في الهشيم عبر هذه السماعات، حيث يمكن أن يزيد عددها خلال ساعة من الاستخدام إلى أكثر من 700 ضعف.

10- مضغ الأقلام



يعترف 1 من بين كل 5 موظفين أنهم يقومون بمضغ الأقلام ووضعها في أفواههم، مما يجعلها مصدراً كبيراً لنشر الجراثيم والبكتيريا في المكتب.