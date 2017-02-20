لجأ مراهق بريطاني إلى "حيلة شيطانية" وفريدة من نوعها على الإنترنت، كي يتمكن من حضور حفل غنائي إلى جانب كبار الشخصيات، بعيدا عن ازدحام العامة.

وقام أدام بويد، البالغ من العمر 18 عاما، بتعديل صفحة فرقة شيرلوكس الموسيقية على موسوعة ويكيبيديا، كي يدعي أنه واحد من أبناء عم الفنان.

عقب ذلك، كشف المراهق المخادع، صفحة ويكيبيديا لحارس الأمن، فجرى السماح له على الفور بالدخول إلى جناح الشخصيات المهمة.

ويتيح موقع ويكبيديا لقرائه أن يقوموا بتعديل محتواه، لكنه يشترط خضوع تلك التعديلات للمراجعة من فريقه، قبل السماح بنشرها.

والطريف في حادثة التسلل، أن الشاب البريطاني لم ترقه الأجواء في جناح الشخصيات المهمة، بسبب إزعاج المصورين، فقرر أن يعود إلى عامة الحضور كي يستمتع بالحفل مع أصدقائه.