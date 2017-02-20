«للأمومة.. طعم آخر»
ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية ريما فقيه اثناء حضورها برفقة زوجها المنتج وسيم صليبي حفل توزيع جوائز «غرامي» الذي أقيم مؤخرا. وبدت رشيقة بعد ولادتها لطفلتها الأولى. وتعيش ريما الأمومة للمرة الأولى في حياتها، وهذا الشعور لم تجربه من قبل، وأعربت عن فرحتها قائلة: للأمومة طعم ومعنى آخر.
«الراجل يغلط براحته.. والست ندبحها»
الممثلة التونسية هند صبري خلال برنامج «قعدة رجالة» على قناة dmc، مؤكدة ان التعصب الذكوري قائم منذ سنوات طويلة في جميع البلدان العربية، والمرأة حقها ضائع في هذه المجتمعات، حتى داخل جدران البيت الواحد، لو اخطأ الرجل في حق زوجته عادي، اما لو اخطأت الزوجة فتقوم الدنيا ولا تقعد.
«نعم كنت مرتبطة به بالفعل»
النجمة السينمائية نيكول كيدمان (49 عاما) تؤكد في لقاء مع مجلة «إديت» الشائعات التي كانت قد راجت سابقا حول ارتباطها في بداية عام 2000 بالمغني الأميركي ليني كرافتز، وتقول إنها مازالت على علاقة طيبة مع ابنته زو التي شاركتها في فيلم «كذابون صغار وكبار».
«المسيرة الاحترافية للاعبين قصيرة»
لاعب ريال مدريد إيسكو ألاركون عقب فوز فريقه السبت الماضي على ضيفه إسبانيول بهدفين نظيفين في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدا أنه سعيد مع النادي الملكي ويرغب في الاستمرار بين صفوفه «لسنوات أخرى عديدة». وفي تصريحات صحافية، قال «أشعر بالاطمئنان، ما يقلقني هو كم الدقائق التي سألعبها. فالمسيرة الاحترافية للاعبين قصيرة».أبعد من الكلمات