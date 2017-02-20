أشارت دراسة جديدة أن الفيتامين "دي" له إيجابيات كبيرة على نظام المناعة ويحمي من الإصابة بفيروسات تهدد التنفس، مشيرة إلى أن الاستهلاك اليومي أو على الأقل الأسبوعي للفيتامين "دي" يمكن أن يجنب الإصابة بعدوى التنفس والانسدادات الرئوية.

وأفاد الخبراء بجامعة كوين ماري في لندن أن تأثير الفيتامين "دي" يظهر بشكل واضح خاصة عند تناول كمية بمعدل أقل من 25 نانومل لكل لتر. لكن أيضاً عند تناول كمية أكثر من 25 نانومل لكل لتر، فيمكن أن يكون لذلك تأثير وقائي.

الجهاز التنفسي

وتمكنت الدراسة التي أجريت تحت قيادة الدكتور أدريان مارتينو من حماية مشارك يبلغ 33 سنة من خطر الإصابة بعدوى خطيرة في الجهاز التنفسي، حسب ما ذكر موقع "آرزته تسايتونغ". وشارك في الدراسة حوالي 33 شخصاً مصاباً بعدوى خطيرة في الجهاز التنفسي. إذ يقوي الفيتامين "دي" مضادات للميكروبات و يحفز آليات نظام المناعة.

وقال الباحثون أن هناك أغذية معينة غنية بالفيتامين "دي". كما أشار خبراء الجامعة البريطانية أنهم بصدد البحث عن مناطق غنية بفيتامين د"، فيما يشكو سكانها من نقص حاد في هذا الفيتامين، حسب ما جاء في تحليل مطول للدراسة على موقع "ذي بي أم جي" العلمي.

وقام الباحثون بتحليل بيانات 25 دراسة عن حوالي 10.933 شخصاً. وينحدر المشاركون من 14 بلداً على أربع قارات تترواح أعمارهم بين 0 و 95 سنة.

يًذكر أن أمراض الجهاز التنفسي تسببت في العام 2013 في وفاة 2.65 مليون شخص حول العالم، حسب ما ذكر الباحثون في الدراسة.