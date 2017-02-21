كشف مقطع فيديو متداول للإعلامية الكويتية نهى نبيل، عن هدفها من تواجدها بالرياض، حيثُ ظهرت الإعلامية تتحدث عن “تيس”، وذلك في ظهورها مع عدد من صديقاتها، وكان الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة ونصف يتحدث عن “تيس”.

وسألت الإعلامية صديقاتها عن رغبتهم في ما إذا كان “التيس” يأتيهن مطبوخًا أم يقمن بطبخه، ليظهر بعد ذلك “التيس” في شكل وجبة تناوبن على وصفها، وقالت: “لهذا أحب الرياض”.

وكان ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد تداولوا عدة هاشتاقات بخصوص تواجد الكويتية نهى نبيل بالمملكة، واحتلت تلك الوسوم مرتبة متقدمة في تصنيف “تويتر”. يذكر أن تلك الزيارة التي تقوم بها نهى نبيل للمملكة تصاحبها فيها الممثلة البحرينية “شيلاء سبت”.