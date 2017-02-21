حذر مؤسس شركة مايكروسوفت وأغنى رجل في العالم، بيل جيتس، من احتمال أن يتسبب الإرهاب البيولوجي في موت عشرات الملايين في أقل من عام.

وقال جيتس خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن “إن الوباء القادم قد يتم تخليقه على شاشة حاسوب بواسطة إرهابي يرغب فى استخدام الهندسة الوراثية لتخليق سلالة صناعية من فيروس الجدري، أو سلالة معدية وقاتلة من فيروس الإنفلونزا”. بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأضاف جيتس “سواء كان ذلك بسبب جنون الطبيعة أو على يد أحد الإرهابيين، فإن علماء الأوبئة يقولون إن عدوى تنتقل بالهواء قد تتسبب في موت أكثر من 30 مليون شخص في غضون أقل من عام، وإن هناك احتمالًا منطقيًا لأن يشهد العالم فاجعة كهذه خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة”.