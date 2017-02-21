«لا أطيق العيش بدون الفن»
النجمة نبيلة عبيد نافية ما يقال عن قرارها بالابتعاد عن التمثيل بشكل نهائي، مؤكدة أنها لا تطيق العيش بدون الفن.
وأعلنت عبيد أن العروض التمثيلية التي تلقتها الفترة الأخيرة لم تنل إعجابها، ولهذا لم تطل على المشاهدين.
وقالت عبيد: لا يمكن بعد هذه السنوات الطويلة أن أشارك في عمل يقلل من النجاح الذي حققته طوال الفترة الماضية.
«كانت حلقة ممتعة جداً»
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متحدثة في حوار فني عن حلقتها مع الاعلامي المصري عمرو اديب التي استمرت ساعتين، ما بين اسئلة طريفة وغناء وسلطنة، مؤكدة ان عمرو اديب محاور جيد جدا، ويعرف كيف يدير حواره وكيف يخرج ما بداخلك دون عناء، موضحة انها على المستوى الشخصي كانت في غاية السعادة، متمنية ان تكون هي الأخرى قد أسعدت الجمهور.
«ها قد فعلها من جديد على ما يبدو»
تعليق لبعض النقاد بعدما شوهد المغني جستن بيبر في شريط فيديو ظهر مؤخرا وهو ينطح برأسه، معجبا خلال حفل قبل بدء توزيع جوائز الأكاديمية الوطنية للعلوم والفنون ـ غرامي. يذكر ان بيبر كان قد دخل في شجار مماثل ايضا عندما ضرب بيده معجبا كان قد تقدم منه فجأة على عجل.
«الطلاق أفضل ما حصل لي في حياتي»
عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية البريطانية جو وود وهي تؤكد انها سامحت زوجها السابق روني عازف الغيتار في فرقة «رولينغ ستونز»، وأنها تحب زوجته الجديدة وطفليهما التوأم، كما كشفت انها وجدت هي الأخرى الحب من جديد.