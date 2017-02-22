نشبت مشاجرة بين زوجين داخل منزلهما في منطقة حلوان جنوب العاصمة القاهرة بسبب هدية "يوم الحب"، وأثناء تجاذب الحديث بينهما والتدافع بالأيدي سقطت طفلتهما البالغة من العمر 10 أشهر من يد الزوجة على رأسها فلفظت أنفاسها الأخيرة بعد دخولها غرفة الرعاية المركزة في مستشفى حلوان العام.

وتحرر محضر بالواقعة داخل المستشفى بوفاة الطفلة "سلمي.ع" إثر تعرضها لنزيف داخلي حاد أدى لتدهور حالتها الصحية وفارقت الحياة بعد دقائق من سقوطها من يد والدتها أثناء تشاجرها مع والدها.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها حول الواقعة.

وتمكنت مباحث القاهرة، من القاء القبض على الزوجين، وبسؤالهما عن الحادثة اعترفا أن الوفاة ناتجة عن الإهمال وأنهما لم يتعمدا قتل إبنتهما، بل سقطت عن طريق الخطأ من يد الزوجة أثناء حدوث مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب هدية يوم الحب.

وأوضحت التحريات أن المتهمين أسرعا في نقل الطفلة إلى المستشفى لإسعافها حيث عملت الفرق الطبية في غرفة الرعاية المركزة لمدة ساعة ونصف الساعة لمحاولة انقاذها ولكنها فارقت الحياة إثر الاصابة.

وقررت النيابة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد سماع أقوالهما في التحقيقات ونسبت لهما النيابة تهمة "الإهمال والقتل عن طريق الخطأ"