بمناسبة عيد ميلادها الثامن والذي يوافق 24 فبراير من كل عام أعلنت واتساب اليوم بشكل رسمي عن إطلاقة ميزة الحالة الجديدة WhatsApp Status والتي نعرف جميعاً أنها منسوخة كفكرة من تطبيق سناب شات.

الفكرة ببساطة هي أنك تستطيع من خلال تبويب حالتي الجديد مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع أصدقائك وجهات اتصالك مع إمكانيات مثل الكتابة والرسومات ووضع الملصقات والرموز التعبيرية وغيرها كما هو موجود على سناب شات.

واتساب تؤكد ان جميع ماتشاركه مشفر وآمن تماماً مثل محادثات واتساب حيث يمكنك اختيار من يشاهد حالتك من جهات الاتصال أو إرسالها لبعضهم والرد عليهم من خلال الخاص ” إذا ببساطة هي مخصصة لجهات اتصالك وهذا الفرق الوحيد بينها وبين تطبيق سناب شات “.

التطبيق الذي يملك أكثر من 1.2 مليار مستخدم يومي يقومون بإرسال 3.3 مليار صورة و 760 مليون فيديو و 80 مليون صورة متحركة GIF في طريقه لتضييق الخناق على تطبيق سناب شات مجدداً وذلك بعد 6 أشهر تقريباً من إطلاق نفس الفكرة على انستغرام .

على كل حال تقول واتساب ان الميزة الجديدة ستصل لجميع المستخدمين تباعاً على اندرويد و iOS وويندوز موبايل بدءاً من اليوم بحسب موقع عالم التقنية.