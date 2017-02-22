روت سيدة في المملكة العربية السعودية وهي أم لأبناء كيف منع زوجها نفسه وعائلته من استخراج الهوية الوطنية بدعوى أن التصوير حرام، وأنه لا داعي لتلك البطاقات، فيما تفاعلت الأحوال المدنية مع الأم وقررت استخراج الهويات فورًا.

وقال أحد الأبناء إن والده يمنعهم من الحصول على الهوية، فيما أضاف أخ له من والدته أن والد أخيه إذا قيل له استخرج بطاقة قال “أنا بطاقتي الله”، وإذا قيل له افعل ذلك كي يحصل أولادك على شهادات يقول “شهادتي لا إله إلا الله”.

وفيما قالت الأم إن أبناءها يدرسون برقم هوية “مجهول”، أفاد الابن “أنس” أنه برغم أنه يدرس بتلك الهوية، إلا أنه لا يرى جدوى للدراسة، فالمستقبل أمامه أسود، وهو نفس ما ذكره باقي أفراد الأسرة.

وأضافت الأم، خلال تقرير أذيع في برنامج “الثامنة” أنهم يسعون خلف معاملتهم لاستخراج الهوية، بلا نتيجة ما بين الرياض وبريدة، مناشدة الجهات المختصة في السعودية استخراج هوية لها وللأولاد ليعيشوا حياة طبيعية كباقي المواطنين.



وأثناء إذاعة البرنامج اتصل المتحدث الرسمي للأحوال المدنية في السعودية محمد الجاسر، مبشرًا الأم وأولادها، بأنه صدر قرارٌ بالفعل باستخراج هويات لها ولأولادها، دون الحاجة للوالد لاستكمال المعاملة، وكل المعاملات المكتملة، مع محاسبة المقصر.