اتهمت النيابة العامة في دبي شاباً خليجياً عاطلاً عن العمل بإخفاء جثة «صديقته» الخليجية بعد وفاتها بجرعة مخدرات مميتة بينما كانت برفقته مساء يوم الواقعة. وتعود تفاصيل الأحداث التي اطلعت عليها هيئة محكمة الجنايات في الإمارة أمس إلى أن المتهم أخفى جثة المتوفاة بأن ألقاها أمام باب منزل شقيقتها وغادر.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتوفاة كانت برفقة المتهم، وتعاطت أمامه جرعة زائدة من الهيروين، وظلت معه حتى منتصف الليل، وعندما حاول إيقاظها لم تستفق، وأخذها ووضعها أمام منزل شقيقتها.

وشهد شرطي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن ثمة معلومات وردت إلى الإدارة حول حيازة المتهم وتعاطيه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأنه يحوز كمية منها، ليتبين بعد ضبطه أنه متورط في بلاغ التسبب في وفاة المذكورة، بعدما أوضح لدى التحقيق معه حقيقة الوفاة، وكيف تصرف بالجثة.