حصلت الشابة اليمنية، منال أحمد، على لقب ملكة جمال المحجبات العرب 2017، فى حفل أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.



وحصلت منال أحمد، من اليمن، على لقب ملكة جمال العرب للمحجبات، فى حين حصلت ياسمين محمد نجيب، من مصر على لقب الوصيفة الأولى، وهدير خالد من ليبيا على لقب الوصيفة الثانية لملكات جمال العرب للمحجبات، والذى أقيم بفندق توليب التجمع الخامس، بحسب شبكة "يمن تلجراف".



ووصل عدد المشاركات فى المسابقة إلى 20 فتاة من السعودية ومصر والسودان وفلسطين وليبيا واليمن، وأحيت الحفل الختامى نجمة ذا فويس المحجبة نداء شرارة والفنان السعودى أحمد السعيد.