نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك سلمان، في المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة نجاحات أقسام الجراحة، في إجراء جراحة نادرة لطفل يبلغ من العمر 3 أشهر، كان يعاني تشوهاً خلقياً بالجزء الخلفي لعظام الجمجمة والمخ منذ الولادة.

وأدى هذا التشوّه لتكون 3 كتل كبيرة كل منها بحجم 10×7 سم في منتصف المنطقة القفوية للجمجمة والرقبة، ما أدّى إلى صعوبة شديدة لدى والدَي الطفل في رعايته، إضافة إلى العبء النفسي والاجتماعي.

وبعد فحص الطفل إكلينيكياً تقرّر عمل أشعة بالرنين المغناطيسي على المخ، والتي أوضحت وجود 3 قيلات سحائية متصلة بجوف المخ، تحتوي على السائل الدماغي الشوكي، علاوة على أغشية وحجب سحائية مشوّهة مع وجود خلل في عظام الجمجمة.

وبعد استشارة أطباء التخدير، لصعوبة الوضع التخديري في مثل هذه الحالات تقرّر إجراء جراحة عاجلة، وتمّ استئصال الكتل الثلاث، بعد التأكّد تماماً من عدم وجود أنسجة مخية أو أوردة سحائية داخلها، وتمّ ترقيع الأم الجافية وخياطة الجلد بدقة شديدة، لمنع تسرُّب السائل الدِّماغِيُّ الشوكي، وتوفير أقصى حماية ممكنة للمخ.

وخرج الطفل من المستشفى في اليوم التالي لإجراء الجراحة، وتمّت متابعته بالعيادة الخارجية، وفك الغرز ولم تحدث أيُّ مضاعفات، وهو بحالة جيدة تماماً.

يُذكر أن هذه الحالة من الحالات النادرة جداً في التاريخ الطبي، وأن عدد الحالات المشابهة المسجلة في الدوريات الطبية المعتمدة لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وسيتم الترتيب لنشرها في إحدى المجلات المتخصّصة في جراحة الأعصاب.

وحسب الدراسات السابقة تبيّن أن آخر حالة مشابهة تمّ نشرها قبل ذلك في 2006 من تركيا.