عاقبت محكمة فرنسية مجرما يحمل لقب "الرجل العنكبوت" بالسجن ثمانية أعوام الاثنين لسرقته خمس لوحات تقدر قيمتها بما يصل إلى مئة مليون يورو (106 ملايين دولار) من متحف في باريس.

ونقلا عن رويترز، قال فيران توميك (49 عاما) للمحققين إنه اقتحم متحف الفن الحديث في مايو 2010 بنية سرقة أعمال للفنانين فرناند ليجيه وأميديو موديلياني.

وعندما دخل المتحف اكتشف توقف نظام الإنذار فقرر زيادة الغلة بسرقة أعمال للرسامين بابلو بيكاسو وهنري ماتيس وجورج براك.

وخلص المحققون إلى أن نظام الإنذار كان معطلا.

كان توميك أدين في السابق في 14 قضية سرقة مجوهرات وأعمال فنية وعرف عنه رشاقته في تسلق الجدران لاقتحام الشقق وهو سجل منحه لقب الرجل العنكبوت.

وصدر على رجلين آخرين وهما تاجر التحف جين ميشيل كورفي وتاجر الساعات يوناثان بيرن بالسجن سبعة وستة أعوام على الترتيب.

وفرضت المحكمة غرامات قدرها مائتي ألف يورو على توميك و150 ألفا على الرجلين الآخرين.

وأمرت المحكمة الرجال الثلاثة بإعادة قيمة اللوحات وهي 104 ملايين يورو إلى مدينة باريس.

وقال بيرن إنه تخلص من اللوحات. ولم تستعيد السلطات أيا منها ويعتقد المحققون إنه لم يعد لها وجود في فرنسا.

وفيران توميك المدان ليس الرجل العنكبوت الشهير آلين روبرت المعروف بتسلق المباني في أنحاء العالم.