«مشروعان في اسبانيا»
الفنانة اللبنانية إليسا معلنة انها تستعد لإقامة مشاريع فنية جديدة في أوروبا قريبا. وكشفت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيامها بمشروعين غنائيين بإسبانيا ستعلن عن تفاصيلهما في وقت قريب، وتابعت إليسا «الأوقات المثيرة تأتي قريبا، أخطط لرحلة إلى أوروبا، لا يمكنني الانتظار لمشاركة التفاصيل معكم، ترقبوا».
«لم أكن أعلم بذلك»
والد الطفلتين (4 سنوات) اللتين تبنتهما النجمة العالمية مادونا، معربا عن صدمته الكبيرة بمعرفته ان التبني سيبقى لمدى الحياة. ويقول الوالد إن الاتفاق المبرم مع النجمة العالمية مادونا يقضي بأن تتلقى الطفلتين تعليما جيدا وتعودان لملاوي الافريقية للعيش معه بعد ذلك. وكانت مادونا قد نشرت أخيرا فيديو يجمعها بالطفلتين التوأم اللتين تبنتهما من دولة «ملاوي» الافريقية وهما تغنيان على البيانو.
«موته يطغى على كل شيء»
سمانثا كاميرون، زوجة رئيس الحكومة البريطانية السابق ديفيد كاميرون، وهي تتحدث بحزن عميق حول موت ابنها المقعد إيفان بالقول ان كل شيء بعده لا قيمة له. يذكر ان إيفان كان مصابا بالشلل الدماغي ومات قبل حلول عيد ميلاده السابع.
«نحن محظوظان جدا في حياتنا معا»
الممثلة نيكول كيدمان تكشف لأول مرة في الذكرى الحادية عشرة لزواجها من كيث أوربان أن اللطف والالتزام هما سر نجاح الزواج السعيد.
«فيراتي وريثه في الملاعب»
بليز ماتويدي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، كاشفا في مقابلة مع شبكة «فرانس بلو» الفرنسية، تفاصيل حوار دار بينه وبين إنييستا، نجم برشلونة، وهو أبرز لاعبي الوسط بالعالم، خلال العقد الأخير، وسيكون اعتزاله خسارة كبيرة للعبة، حيث من الصعب إيجاد وريث له يشغل الفراغ الذي سيخلفه وقد أزاح إنيستا خلال اللقاء مع بليز عن وريثه الشرعي بالملاعب وهو اللاعب فيراتي.