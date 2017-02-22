غادر نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، القاهرة بعد زيارة قصيرة لمصر زار خلالها منطقة الأهرامات وأطلق حملة للقضاء على فيروس "سي".

وأبرزت وكالة الأنباء الإسبانية حفل الاستقبال الرائع للنجم العالمي ليونيل ميسي بعد جولته في منطقة الأهرامات على أرض مصر بحضور وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم ونجوم الكرة المصرية.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية في تقرير عن الزيارة التاريخية لنجم نادي برشلونة لمصر: "دشن نجم الكرة العالمية، الأرجنتيني ليونيل ميسي, مساء اليوم من القاهرة حملة دعاية للسياحة العلاجية في مصر، تحت شعار (عالم خال من فيروس سي).. وأقيم حفل الإعلان الرسمي عن الحملة في أحد فنادق محافظة الجيزة, بالقرب من منطقة الأهرامات الأثرية، التي حرص على زيارتها فور وصوله إلى مصر".

وتهدف حملة " تور آند كيور" التي يشارك بها نجم فريق برشلونة للترويج للبرنامج المصري لعلاج فيروس سي، الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية، فضلا عن الترويج للسياحة العلاجية والسياحة بشكل عام في مصر.

وشهد الحفل عرض الإعلان الخاص بالحملة الذي ترعاه شركة "برايم فارما"، وتم تصويره مسبقا في إسبانيا لدعوة مرضى التهاب الكبد الوبائي "سي" الأجانب للعلاج في مصر.

وتستهدف الحملة القضاء على المرض عالميا بتكلفة مخفضة في متناول الجميع باعتبار تكلفة العلاج لا تتعدى 10 بالمائة من قيمتها العالمية.

كانت الزيارة قد أرجأت للمرة الأولى في ديسمبر من العام الماضي وتقرر أن يزور ميسي القاهرة الأربعاء الماضي ولكن تأجلت الزيارة مرة أخرى عقب الخسارة الكبيرة لبرشلونة في ملعب حديقة الأمراء على يد باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي.