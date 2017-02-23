تناقل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، مقطع فيديو نادراً للملك عبدالعزيز – رحمه الله-، أثناء حضوره المباراة النهائية لأول كأس ملكية سعودية في مدينة الظهران عام 1366 هـ.

وكشف المقطع عن مظاهر الرياضة قديماً بالمملكة قبل أن تشهد التطور الكبير في التنظيم والملاعب؛ حيث كان الملعب بدون مدرجات وكان الجمهور يقف حول أرضية الملعب.

ووفقا لـ”الجزيرة” فإن المؤرخ الرياضي محمد القدادي قد تحدث عن هذه المباراة في تصريحات صحفية سابقة؛ حيث أوضح أنها كانت بين فريقي الاتحاد والتوفيق، وكلاهما من الظهران، وهي المباراة الوحيدة التي حضرها الملك عبدالعزيز وسلم الكأس بنفسه للفريق الفائز.