دائماً كان لـ "قشر البيض" مصير واحد وهو إلقاءه في سلة المهملات، إلا أن بعد قراءة السطور التالية ربما قد تتغير وجهتها لتصبح مصدراً يمدنا بالطاقة، وفقا لما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر".

وذكر الموقع أن قشر البيض يعد بمثابة مصدر مهم للمعادن أبرزها الكالسيوم والفسفور والزنك والنحاس والكروم، لافتاً إلى أن الكالسيوم الموجود في "قشر البيض" يعمل على تقوية العظام وضبط نسبة الكوليسترول بالدم وضبط ضغط الدم، كما يساهم بشكل كبير في الحماية من الجلطات.

وحذر الموقع في الوقت ذاته من الاستخدام المفرط لقشر البيض كونه يسمح بمرور نسبة عالية من الكالسيوم لا يحتاجها الجسم ما يسبب أضراراً صحية.

وعرض الموقع للطريقة المثلى للاستفادة من قشر البيض وذلك عن طريق وضعه في ماء مغلي لقتل أي بكتيريا، ثم وضعه في فرن درجة حرارته 200 فهرنهايت، لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

بعد ذلك يتم وضع القشر في خلاط لطحنه جيداً حتى يتحول إلى "بودرة" يمكن استخدامها لعجائن البيتزا والخبز والمكرونة الاسباجيتي.

ويمكن طحن قشر البيض ناعما ثم نذوبه فى الماء ونتركه حتى يذوب تماما ونضع الماء فى الثلاجة لحين لمدة اسبوع حتى يذوب تماما، ويمكن اضافة المزيج الى الحليب للتخلص من الحموضة او اضافة الليمون اليه لتحسين وظائف الغدة الدرقية.

كما أن إضافة خل التفاح الى مسحوق قشر البيض يعالح حساسية الجلد والشعور بالحكة.

وباضافة مسحوق قشر البيض الي القهوة نتخلص من مرارتها الحادة.

ولقشر البيض فوائد أخرى منها:

-عند وضع مسحوق قشر البيض ونثره حول النباتات المزروعة في البيت فإننا بذلك نحمي النباتات من الآفات التي قد تلحق بها .

-إذا أضيف مسحوق قشر البيض إلى سائل التنظيف فإنه يفيد فى غسل الأواني الاستالس كما أنه يزيل الترسبات الكلسية من إبريق الشاي.

- عند وضع مسحوق قشر البيض فى حوض المطبخ أو البلاعات ثم سكب الماء الساخن فإنه يمكننه التخلص من الرواسب العالقة بالمواسير والبلاعات.

– للحصول على بشرة نقية يمكن أن يضاف بياض البيض إلى مسحوق قشر البيض ودهن الوجه به وتركه لمدة نصف ساعة ،ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.